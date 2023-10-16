Одразу після офіційного оголошення про бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі почали називати ймовірні дати цього поєдинку. Однією з таких було 23 грудня. Однак складно повірити у те, що "Циганський король" погодиться провести два двобої у такий короткий термін.

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Красюк: Дата залежить від наступного бою Ф'юрі з Френсісом Нганну

Адже 28 жовтня британець зустрінеться у ринзі проти Френсіса Нганну. Очікується, що саме після цього бою буде оголошена офіційна дати поєдинку проти Усика, який буде дивитись бій біля рингу. Тому чекаємо видовища.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера, розповів, коли уболівальники зможуть насолодитись боєм за абсолют.

Завдяки Дерілу Піплзу та IBF світ отримав можливість побачити бій за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі. Дата залежить від наступного бою Ф'юрі з Френсісом Нганну. Ніхто не вірить, що може статися щось серйозне, але ніколи не знаєш, це ж супертяжі. Я кажу навіть не про програш Тайсона, а про травму, все просто. У нас у голові є думка, що ми проведемо бій із ним до кінця цього року, але потрібно почекати до 28 жовтня,

– заявив Красюк.

Раніше Ф'юрі у коментарі Дереку Чісорі зізнався, що наразі усі його думки виключно про поєдинок із Нганну. Після нього, якщо він мине без травм, Тайсон думатиме за зустріч із українцем. Вже традиційно цю заяву британець зробив дуже одіозною, назвавши Усика малюком.

Відзначимо, що на прихильників боксу чекає цілих два протистояння Усика та Ф'юрі. У їх контракті є опція реваншу. У такому разі пояс IBF стане вакантним, адже після першого бою Олександр повинен був би битись проти обов'язкового претендента на цей пояс із Хорватії Філіпа Хрговича.