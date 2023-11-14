Очікувалося, що супербитва відбудеться 23 грудня, проте вона була перенесена через пошкодження "Жадібного пуза" у виставковому бою проти Френсіса Нганну. Після цього деякі експерти почали думати, що поєдинок взагалі може бути скасований.

До теми "Придумає гарне виправдання": ексчемпіон не вірить, що Ф'юрі вийде у ринг на бій з Усиком

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Але найгірший сценарій все ж таки ймовірно не відбудеться. Офіційного оголошення ще не було, проте у пресі з'явилася конкретна дата бою за абсолют.

У ЗМІ вже були чутки про проведення битви в лютому 2024-го року, і вони отримали чергове підтвердження.

Повідомляється, що поєдинок між українським чемпіоном Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі пройде 17 лютого, про що буде оголошено протягом тижня офіційно.

Зазначається, що боксери вже підписали контракт на бій, який пройде в Ер-Ріяді. Чекаємо підтвердження.

Цікаво. Напередодні Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє. За його словами, після того, як він здобуде перемогу над Тайсоном Ф'юрі, український боксер піде грати у футбол за Полісся, з яким у нього є чинний контракт.