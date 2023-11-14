Тайсон звернувся до Олександра у відеозверненні до учасників конгресу WBC. Усик був присутнім на заході.

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Зухвала заява Ф'юрі

Усику, розберу тебе на частини за 4 раунди,

– заявив Ф'юрі.

В українського боксера одразу ж запитали, що він думає про слова Ф’юрі: "Взагалі без поняття. Люблю Тайсона, він класний хлопець. Де ти?"

Звернення Ф'юрі: дивіться відео

Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі