Ф'юрі не стримав сліз після перемоги над Уайлдером: емоційне відео
Джерело:твітер BTSportBoxing
Тайсон Ф'юрі захистив пояс чемпіона WBC. Британець нокаутував Деонтея Уайлдера, а після поєдинку не стримав сліз.
Не стримав емоцій
Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі провели яскравий титульний бій за пояс WBC. Обидва боксери побували у нокдаунах, але нокаут був один – від Ф'юрі.
Цікаво побачити Нокдауни Ф'юрі та глибокий нокаут Уайлдера: відеоогляд бою за титул WBC
Британський боксер достроково завершив бій в одинадцятому раунді. Фатальним став потужний удар у голову американця. 33-річний Ф'юрі після перемоги схилився на канати та заплакав. Він дозволив своїм емоціям вийти на зовні.
- Відзначимо, що боксери вразили не лише рівнем бою, а й виходом на ринг.
Останнім часом справи у британця йдуть не найкраще. У нього були серйозні проблеми з новонародженою дитиною. Ця перемога принесла хоч трішки щастя у складний період життя боксера. Підтримала на ринзі Тайсона і його дружина.
Емоції Ф'юрі: відео
Історія протистоянь Ф'юрі та Уалйдера: головне
- Історія їх протистоянь налічує тепер три поєдинки. У першому боксери не змогли визначити переможця – мирова. Другий бій завершився достроковою перемогою Ф'юрі. У сьомому раунді Тайсон нокаутував Уайлдера, відібравши у нього титул WBC.
- Деонтею не вдалось повернути чемпіонський пояс. Швидше за все, що це був останній двобій між цими боксерами. Нібито у контракті бою немає опції реваншу.