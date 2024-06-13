Ф'юрі може закінчити кар'єру та відмовитися від реваншу з Усиком: ексчемпіон назвав причину

Поразка в бою проти Олександра Усика може мати великі негативні наслідки для Тайсона Ф'юрі. Таку думку висловив колишній британський боксер Джонні Нельсон.

У середині травня відбувся поєдинок за звання першого абсолюта хевівейту за останню чверть століття. Роздільним рішенням суддів в бою з "Циганським королем" перемогу здобув Олександр Усик.

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Ф'юрі проблемно переживає поразку

Ця поразка стала першою у професійній кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Попереду на боксерів очікує реванш, але на думку колишнього чемпіона світу в крузервейті Джонні Нельсона, він може не відбутися.

Ба більше, він розповів, що ексчемпіон світу за версією WBC може завершити кар'єру, згадавши при цьому неприємний інцидент, коли Тайсон Ф'юрі напередодні був помічений дуже п'яним в одному з барів Моркамба.

Тайсон чоловік, він вирішив випити й нічого поганого в цьому немає. Я думаю, що Ф'юрі зараз починає усвідомлювати, що з ним відбулося. Він не буде знову битися з Усиком. Він може завершити кар'єру через поразку в першому бою, він дуже важко переживає це. Тайсон може посміхатися та жартувати, але не думаю, що він наважиться на реванш,

– сказав Нельсон.

Британець також згадав негаразди Тайсона Ф'юрі в минулому та заявив, що проблеми з ментальним здоров'ям знову можуть повернутися до нього.

"У Тайсона знову може початися депресія, як це було у 2015 році, коли у нього вже були проблеми з алкоголем та наркотиками. Його оточення просто не підтримує, йому немає з ким поговорити", – розповів Нельсон.

. Реванш Усик – Ф'юрі заплановано на 21 грудня. Раніше промоутер "Циганського короля" заявив , що він точно відбудеться, а для британця головною мотивацією буде помста.

Нагадаємо, що після реваншу український чемпіон Олександр Усик може залишити надважку вагову категорію. Він планує повернутися у крузервейт, де хоче знову спробувати стати абсолютом.