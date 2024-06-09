Попереду на боксерів очікує реванш. Він знову відбудеться в Ер-Ріяді на "Kingdom Arena".

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Ф'юрі бажає помсти

Відомий промоутер Френк Воррен висловився щодо майбутньої битви. Він розповів, що для Тайсона Ф'юрі вона матиме велике значення, але головною мотивацією британця буде не здобуття чемпіонського статусу.

Реванш точно відбудеться, уже все для цього зроблено. Тайсон уже вигравав усі ці титули, які будуть на кону. Для нього справа не в поясах, а в помсті,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що раніше Туркі Аль-Шейх повідомив, що другий бій між чинним абсолютом хевівейту Олександром Усиком та ексчемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Важливо. Цей поєдинок може стати останнім для Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Він розглядає можливість повернення у крузервейт.

Зазначимо, що реванш Усик – Ф'юрі знову може мати статус битви за абсолют. Спочатку очікувалося, що українець 1 червня втратить пояс IBF через пропуск терміну обов'язкового захисту титулу. Проте наразі цього не сталося, адже бій Хргович – Дюбуа організація вирішила проводити не за повноцінний чемпіонський пояс.