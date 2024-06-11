Попереду на боксерів очікує реванш. Він відбудеться 21 грудня в тому ж місці, де й перша битва – в Ер-Ріяді на "Kingdom Arena".

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Джонс прогнозує перемогу Усика

Своїми думками щодо майбутнього поєдинку поділився колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс-молодший. Він назвав свого фаворита й аргументував свою позицію.

Не думаю, що Тайсон Ф'юрі зможе виграти бій-реванш. Це могло б статися, але в тому бою Усик зрозумів, що може завдати шкоди Тайсону Ф'юрі. Він знав про це, коли заходив у ринг, але тепер він зрозумів, що точно може заподіяти шкоду Ф’юрі. Менша людина тепер знає, що може завдати шкоди більшій,

– сказав американець.

Рой Джонс-молодший зауважив, що Тайсон Ф'юрі дуже розумний боксер і вміє вносити зміни, проте вважає, що Олександр Усик знову переможе. Американець не погоджується з думкою багатьох, що "Циганському королю" треба спробувати здобути швидку перемогу нокаутом, адже не вірить, що британець здатен це зробити.

"Я не думаю, що Тайсону Ф'юрі потрібно йти на ранній нокаут, щоб перемогти Олександра Усика. Чи ми коли-небудь бачили, як Тайсон Ф'юрі виходить і нокаутує когось? Він бився з Деонтеєм Вайлдером і впав, але Усик – зовсім інша тварина. Ентоні Джошуа сильно влучив у його, але не зміг нокаутувати, тож як Ф’юрі збирається його нокаутувати? Це якось нереально.

Джошуа не зміг нокаутувати Усика, але він нокаутував Френсіса Нганну, якого Тайсон Ф’юрі не зміг нокаутувати. Тож як він збирається нокаутувати когось, кого Джошуа не зміг нокаутувати?" – сказав Джонс.

Важливо. Реванш проти Ф'юрі може стати останнім боєм для Усика в хевівейті. Він планує повернутися у крузервейт, де раніше також ставав абсолютним чемпіоном.

Нагадаємо, що раніше про майбутній бій між українцем та британцем також висловився Тоні Белью. Він вважає, що в Тайсона Ф'юрі буде шанс, проте фаворитом вважає українського чемпіона.