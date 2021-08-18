Ф'юрі може відмовитися від бою з Уайледром через доньку, яка у відділенні інтенсивної терапії

Третій бій між чемпіоном світу за версію WBC Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером можуть вдруге перенести. Ф'юрі може відмовитися від бою через новонароджену доньку.

Джон Ф'юрі: Родина стоїть на першому місці

Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC, розповів, що може наполягати на тому, щоб скасувати третій бій сина з Уайлдером.

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8 серпня у Ф'юрі народилася шоста дитина. Однак дівчинку незабаром довелося підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Саме через проблеми зі здоров'ям у доньки бій Ф'юрі може не відбутися.

Ніхто не міг очікувати, що третій бій з Уайлдером буде проходити в такі важкі часи. Сім'я – це сім'я, бізнес – це бізнес, але родина стоїть на першому місці в цій черзі,

– сказав Джон.

За словами батька Ф'юрі, боксер не може спокійно готуватися до боїв.

"Я батько Тайсона, він зараз біля своєї дружини і новонародженої дочки. Якщо ситуація не зміниться і проблеми не зникнуть, то ми скасуємо бій. Я особисто це зроблю", – зазначив Ф'юрі-старший.

Він заявив, що бій з Уайлдером відбудеться, якщо з донькою Тайсона все буде добре. Інакше Ф'юрі не вийде у ринг.

"Зрозумійте мене правильно, ми хочемо битися з Уайлдером. Сподіваюся, дочка Тайсон повернеться додому, все налагодиться і ми відновимо тренувальний табір, але якщо цього не станеться, значить, бою не буде. Це всього лише боксерський поєдинок, нехай чекають. Мене не хвилює, зустрінеться Тайсон з Уайлдером в наступному році або бою взагалі не буде", – резюмував Джон Ф'юрі.