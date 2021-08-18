Офіційний проморолик бою

Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою між чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

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Ентоні Джошуа у своєму інстаграмі опублікував відео та додав текст: "Крок вперед, ніколи в сторону".