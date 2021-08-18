Офіційний проморолик бою
Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою між чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.
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Ентоні Джошуа у своєму інстаграмі опублікував відео та додав текст: "Крок вперед, ніколи в сторону".
- Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Британець проведе другий захист своїх титулів, після того, як повернув їх у грудні 2019 року в бою з Енді Руїсом.
- Для Усика це буде тільки третій бій у важкій вазі. У попередньому поєдинку Усик здолав Дерека Чісору.