У футзальному стилі: у Лізі чемпіонів можуть створити "Фінал чотирьох"

Формат Ліги чемпіонів може зазнати істотних змін. УЄФА збирається запровадити нову систему вирішальних матчів, починаючи з півфіналу турніру.

Новий та цікавий формат

Асоціація розглядає варіант із кардинальною зміною вирішальних поєдинків. Це стосується півфінальної стадії.

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Замість двох матчів 1/2 фіналу у Лізі чемпіонів можуть створити "Фінал чотирьох". Така схема зустрічей використовується у футзальних єврокубках.

Чотири найкращі клуби протягом тижня зіграють усі матчі в одному з міст. Півфінали складатимуться лише з одного поєдинку. Переможці двох матчі 1/2 фіналу будуть змагатись за трофей.

Ініціатором такого нового формату є Асоціація європейських клубів (ECA). Нову схему ключових матчів Ліги чемпіонів можуть спробувати запровадити у сезоні-2024/2025.

Нагадаємо, що у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 пробились – Манчестер Сіті, Реал, Вільярреал та Ліверпуль. Вже відбулись перші матчі 1/2 фіналу. МанСіті з труднощами переграв вдома "Королівський клуб" (4:3), а Ліверпуль легко здолав "жовту субмарину" (2:0).