Повна ізоляція: жоден гравець із ліги Росії не побореться за аналог "Золотого м'яча" у футзалі

У передостанній день жовтня 2023 року прихильники футболу дізнались ім'я переможця "Золотого м'яча", яким вже увосьме став Ліонель Мессі. Однак не лише у футболі є такі нагородження, футзал теж не поступається улюбленій грі мільйонів.

Видання Futsal Planet розповіли про корективи, які будуть внесені у нагородження найкращих футзалістів 2022-го та 2023-го років. Портал оголосив свою тверду та чітку позицію – жодних росіян та легіонерів, які грають у країні-агресора, не будуть допущені до номінації Futsal Planet Awards.

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Без ворожих представників

Жоден із футзалістів (-ок), які грають у російських чемпіонатах, не зможуть претендувати на перемогу найпрестижнішої нагороди у цьому виді спорту, яка є аналогом "Золотого м'яча" у футболі. Це великий удар по легіонерах команд, які попри війну в Україні, наплювали та поїхали заробляти криваві гроші у Росію.

Після дискваліфікацій від ФІФА та УЄФА російські футзалісти не будуть номіновані на FutsalPlanet Awards 2022 та 2023. Це також стосується гравців інших національностей, які грають у внутрішніх російських турнірах,

– йдеться у заяві Futsal Planet.

Футзальний портал став прикладом для інших, які навпаки повертають російський спорт та його представників у міжнародні змагання. А також для президента УЄФА Александера Чеферіна, який намагається бути добреньким і до України, і до Росії.

Відзначимо, що кар'єра багатьох українських представників футзалу перетиналась із російським чемпіонатом. Однак більшість із них зробила висновки та покинула команди після 24 лютого 2022 року, або вибачились за такі свої трансфери. Але були і ті, хто, на жаль, сильно розчарував. Один із таких прикладів колишній капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк, який у липні 2022-го повернувся грати у країну-окупанта.

До того всього ще повномасштабна війна Росії в Україні забрала життя чималої кількості спортсменів, серед яких є й представники футзалу. На жаль, перестало битись серце Елеонори Мальцевої та Олександра Тихонця.