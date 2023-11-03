Издание Futsal Planet рассказали о коррективах, которые будут внесены в награждение лучших футзолистов 2022 и 2023 годов. Портал объявил свою твердую и четкую позицию – никакие россияне и легионеры, играющие в стране-агрессоре, не будут допущены в номинацию Futsal Planet Awards.

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Без враждебных представителей

Ни один из футзалистов (-ок), играющих в российских чемпионатах, не смогут претендовать на победу самой престижной награды в этом виде спорта, которая является аналогом "Золотого мяча" в футболе. Это большой удар по легионерам команд, которые, несмотря на войну в Украине, наплевали и поехали зарабатывать кровавые деньги в Россию.

После дисквалификаций ФИФА и УЕФА российские футзалисты не будут номинированы на FutsalPlanet Awards 2022 и 2023. Это также касается игроков других национальностей, играющих во внутренних российских турнирах,

– говорится в заявлении Futsal Planet.

Футзальный портал стал примером для других, наоборот возвращающих российский спорт и его представителей в международные соревнования. А также для президента УЕФА Александера Чеферина, который пытается быть хорошим и в Украину, и в Россию.

Отметим, что карьера многих украинских представителей футзала пересекалась с российским чемпионатом. Однако большинство из них сделали выводы и покинули команды после 24 февраля 2022 года, или извинились за свои трансферы. Но были и те, кто, к сожалению, сильно разочаровал. Один из таких примеров бывший капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк, который в июле 2022-го вернулся играть в страну-оккупанта.

К тому же полномасштабная война России в Украине унесла жизни немалого количества спортсменов, среди которых есть и представители футзала. К сожалению, перестало биться сердце Элеоноры Мальцевой и Александра Тихонца.