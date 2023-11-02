Чемпіон України вийшов до еліт-раунду з другого місця групи А основного етапу. Матчі цієї стадії престижного єврокубку відбудуться з 28 листопада до 3 грудня.

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Хто став суперником чемпіона України

Жеребкування еліт-раунду розділило 16 команд на чотири групи, де визначаться учасники плей-оф. Київський ХІТ потрапив до квартету D.

Суперниками нашого чемпіона будуть чинний переможець ЛЧ іспанська Пальма Футзал, віцечемпіон Хорватії Олміссум та чемпіон Польщі Любава. Господарями мінітурніру будуть іспанці. Переможець квартету отримає путівку до Фіналу чотирьох ЛЧ.

Суперники ХІТ в ЛЧ / fchit.kiev.ua

Результати жеребкування еліт-раунду