20 вересня у Києві відбулись історичні для України футволею. Любителі цього виду спорту визначили найкращих у чоловічих протистояннях та міксті.

На спекотному піску у Києві було дуже гаряче. У виключно чоловічих матчах переможця визначали за системою, де кожен грає з кожним, пише 24 канал.

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Історичні змагання в Україні

Чоловічі пари визначали переможця у двох сетах, а от у міксті – до однієї (до 15 очок). Найсильнішим виявився дует Івана Грома та Дмитра Масалєва, для Івана це було не єдине "золото" змагань. Віцечемпіона Кубка України стали Дмитро Шевчук та Олег Усиченко. Трійку лідерів замкнув тандем Дмитренко / Попов.

Ще спекотніше було у матчах міксту, де успіх святкували Іван Гром та Дар'я Зеленська. Загалом за "золото" змагались 7 дуетів.

Срібні нагороди здобули Дмитро Масалєв, у активі якого вже є нагорода найвищого ґатунку. У парі з ним срібну медаль виборола Анастасія Кліпаченко. "Бронза" Кубка України у міксті дісталась парі Дмитро Шевчук / Дар'я Ракицька.

Що таке футволей? Це вид спорту, який поєднує у собі навички футболу та волейболу. Придуманий футволей був ще у 1965 році на відомому пляжі Копакабана. Тоді гра у футбол на пляжі була заборонена. Що обійти заборону, любителі футболу розпочали грати на волейбольних майданчиках, перекидаючи м'яч через сітку ногами.

Хто взяв участь у міксті

Ірина Дубицька / Тімур Тамара

Дар'я Зеленська / Іван Гром

Дар'я Ракицька / Дмитро Шевчук

Олександра Скибіна / Олег Усиченко

Анастасія Кліпаченко / Дмитро Масалєв

Анастасія Терех / Денис Віленкін

Альона Кирильчук / Андрій Неруш