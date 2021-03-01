Футбольний клуб Львів звільнив Віталія Шумського з посади тренера

У понеділок, 1 березня, виконуючий обов'язки головного тренера професійного футбольного клубу Львів Віталій Шумський покинув розташування команди.

Клуб та наставник розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Разом із Шумським, залишив стан команди і його помічник Тарас Мазур.

Сталося це після того, як Львів на власному полі поступився Динамо.

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Нагадаємо, Віталій Шумський прийняв команду у жовтні 2020 року. Під його керівництвом "містяни" провели 9 матчів у рамках УПЛ. За цей час львів’яни здобули 3 перемоги, двічі зіграли внічию та ще 4 рази поступилися.

Ім’я нового наставника Львова буде оголошено у вівторок, 2 березня. За даними "ТаТоТаке", ним стане колишній тренер Полтави, Полісся та Черкащини Анатолій Безсмертний.