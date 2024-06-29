Переїзд до Тернополя зірвався: клуб Першої ліги знявся з турніру через проблеми з ТЦК

Футбольний клуб Хуст відмовився брати участь у чемпіонаті України сезону 2024/25. Це друга футбольна команда Першої ліги, яка призупиняє свою діяльність.

Закарпатська команда планувала об'єднатися з аматорським колективом Подоляни та переїхати до Тернополя. Однак в підсумку цей варіант не спрацював.

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Мінус ще один клуб Першої ліги

За повідомленням джерела, Хуст вирішив відмовитися від участі в чемпіонаті Першої ліги. Клуб вже розрахувався з футболістами, які отримали статус вільних агентів. Наразі більшість з них вже перебуває на оглядинах в інших командах.

Наступного тижня ПФЛ розгляне питання зняття Хуста з чемпіонату. На засіданні вирішать, хто замінить закарпатців в групі А Першої ліги.

Нагадаємо, що проблеми Хуста розпочалися на початку травня. Тоді гравця закарпатської команди Миколу Сираша з вокзалу забрали до військкомату.

Згодом керівництво клубу вирішило змінити прописку та переїхати до Тернополя. Проте аматорська команда Подоляни в останній момент відмовилася об'єднуватися з Хустом.

Раніше ще один клуб Першої ліги відмовився від участі в чемпіонаті через відсутність бронюванням для футболістів. Мирівська Дружба, яка стала чемпіоном Другої ліги, оголосила про зняття з турніру.