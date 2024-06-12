Керівництво ФК Дружба прийняло рішення зняти команду зі змагань через загальну мобілізацію. Директор команди з Мирівки прокоментував таке рішення.

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Чому ФК Дружба вирішив знятися зі змагань

Директор клубу Ігор Дегтяренко розповів, що причина у законі про мобілізацію.

З липня місяця людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись. Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна,

– розповів Дегтяренко.

Він також додав, що вони знялись зі змагань поки на рік, а далі буде видно по ситуації. Вони хочуть повернутися хоча б у Другу лігу.

"В Першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль. Зараз і в інших клубах таке почнеться, це сто відсотків, коли прийде липень. Ви ж розумієте, що не всі футболісти хочуть йти у військкомати. А ми не можемо їх змусити, хоча у нас всі підлягають мобілізації. Що я буду робити з цим? Ми ж не можемо їм зробити відтермінування мобілізації, в нас нема таких важелів. Нас не можуть забронювати. От тільки через це знімаємось", – відзначив директор Дружби.

Довідка. У сезоні-2023/2024 ФК Дружба став чемпіоном Другої ліги і забезпечив собі місце у Першій.

Нагадаємо, що Мінспорту надало деяким клубам УПЛ та спортивним підприємствам статус "критично важливих для економіки держави та життєдіяльності її населення". Зокрема вони отримали бронь від мобілізації.