Футболка з Беленюком на фоні силуету України, але без Криму: борець став жертвою шахраїв

Український борець Жан Беленюк розповів про те, як став жертвою шахраїв у соцмережах. Люди без погодження зі спортсменом продавали футболки з його зображенням.

Потрапив у неприємну ситуацію

Срібний призер Олімпійський ігор-2016 виклав сторіс у своєму інстаграмі, у якому показав повідомлення від шахраїв. Ці люди продавали футболки в інтернеті із зображенням борця без згоди самого Жана Беленюка.

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Цікаво, що невідома компанія написала Беленюку та запропонувала йому придбати таку футболку зі знижкою. Її вартість 590 гривень. Жану оголосили ціну у російській валюті – 1000 рублів. І це вже зі знижкою, до цього її вартість була 1600 рублів.

Не було б все так скандально, якби на футболці не був нанесений контур України без окупованого Криму. Такий вчинок обурив українського борця, який буде виступати під "синьо-жовтим" прапором на Олімпіаді-2020 у японському Токіо.

Що ви знаєте про наглість? Мало того, що хлопці без мого дозволу торгують моїх обличчям. Вони знають, що я – українець, карту моєї країни вони надрукували без українського Криму. Вони ще й запропонували мені купити цю футболку. Увага...зі знижкою...без коментарів,

– прокоментував Беленюк.



Став жертвою шахраїв / Скришот із інстаграму Жана Беленюка