Жан Беленюк відреагував на бійку між нардепами Миколою Тищенком та Іллею Кивою, яка сталася 17 червня на засіданні Верховної Ради. Борець віддав перемогу з рахунком 1:0 своєму колезі по фракції Тищенку.
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Сьогодні в Раді день греко-римської боротьби. У сутичці Тищенко – Кива перемогу здобув Микола Тищенко, виконавши витіснення суперника за допомогою захоплення "рука знизу", що оцінюється в 1 бал. Мої вітання переможцю,
– написав Беленюк.
Що відомо про сутичку Киви та Тищенка?
- У Верховній Раді 17 червня сталася масова бійка. Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що "епоха бідності закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію ОПЗЖ", а депутати від ОПЗЖ у відповідь влаштували бійку, вимагають усунути Потураєва від керівництва комітетом, назвали його "гнидою" і пообіцяли, що він буде сидіти в тюрмі.
- Почав застосовувати силу і активно брав участь в бійці нардеп від ОТЗЖ Ілля Кива. Одним з найяскравіших моментів засідання стало його протистояння з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенко. Інші нардепи, зокрема, Нестор Шуфрич (ОТЗЖ) намагалися їх розняти.
- На своїй сторінці у фейсбуці один з нардепів від політсили Вадим Рабінович написав, що ОПЗЖ планує написати на Потураєва заяву у поліцію. Він пригрозив "слузі" терміном за заклик до масового вбивства.