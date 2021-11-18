Футболісти збірної України потрапили у символічну команду відбору на ЧС-2022

Збірна України пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022. Гравці "синьо-жовтих" потрапили у символічну збірну групи D за підсумками кваліфікаційного раунду.

Не без українців

Українська збірна на мажорній ноті завершила свої виступи у груповому раунді відбору на чемпіонат світу-2022. "Синьо-жовті" завершили кваліфікацію без жодної поразки – дві перемоги та шість мирових. Національна команда стала однією з небагатьох збірних, якій вдалось показати такий результат.

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Статистичний портал WhoScored склав символічну збірну за підсумками відбору у групі D. У команді знайшлось місце двом українським футболістам – лівому захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку та центрбеку Шахтаря Миколі Матвієнку.

Обидва гравці взяли участь в останньому вирішальному матчі проти боснійців, який завершився перемогою команди Олександра Петракова з рахунком 0:2. Зінченко відкрив рахунок у зустрічі, забивши свій 8-й гол у футболці національної збірної.



Символічна збірна групи D / Скриншот із WhoScored

Найбільше у цій збірній представників Франції, яка з першого місця групи отримала пряму путівку у Катар. Також по два футболісти від Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Цікаво, що у символічну команду не потрапив капітан України Андрій Ярмоленко та один із рятівників в останньому поєдинку голкіпер Георгій Бущан. У команді від WhoScored фланги міцно за собою закріпили французи – Антуан Грізманн та Кіліан Мбаппе, а на воротах розмістився фінський страж Лукаш Градецький.