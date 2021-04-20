Футболісти Лідса "потролили" Ліверпуль перед матчем через створення Суперліги: фото

Англійський Ліверпуль став одним із клубів, який виступив засновником футбольної Суперліги. Гравці Лідса перед матчем проти Ліверпуля вирішили "потролити" суперника.
На стадіоні Лідса перед матчем на трибунах розмістили величезний банер зі словами "Earn it on the pitch. Football is for the fans" (Добийтеся цього на полі. Футбол для вболівальників).
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А на передматчеву розминку гравці Лідса вийшли у футболках з таким же написом. Тільки на них був логотип Ліги чемпіонів, під яким писало "Earn it".
Окрім того, перед матчем фанати Лідса освистали автобус із гравцями Ліверпуля. А біля стадіону самого Ліверпуля "Енфілд роуд" місцеві фанати теж вивісили банер проти створення футбольної Суперліги та участі їх клубу в цьому турнірі.
Нагадаємо,
- Ліверпуль став одним із 12 клубів, які оголосили про створення футбольної Суперліги. Загалом у турнірі виступатимуть 20 команди.
- Таке рішення викликало шквал критики. Проти турніру виступили УЄФА, національні чемпіонати та чимало клубів. І навіть прем'єр-міністр Великобританії та президент Франції. В УЄФА пригрозили дискваліфікацією клубам та футболістам за участь в Суперлізі. Під загрозою і українські футболісти.
- Матчі в Суперлізі команди мали б грати посеред тижня, коли в календарі УЄФА передбачені матчі Ліги чемпіонів. Відтак в цьому турнірі ці команди не змогли б виступити.
- Але всі клуби-учасники планували залишитися у своїх внутрішніх чемпіонатах. Адже там матчі на вихідних.
- Ці команди давно виступали за зміну формату Ліги чемпіонів. І УЄФА на 19 квітня запланував презентацію нового формату турніру. Але зміни будуть починаючи з сезону 2024/2025.