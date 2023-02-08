Жага швидкості: футболісти команди Бундесліги влаштували перегони, які закінчились ДТП

Футболісти команди другої Бундесліги Німеччини вирішили погратися у перегони. Логічно, що незаконна затія нічим хорошим закінчитись не могла.

Винуватцями ДТП стали обидва гравці німецького Гамбурга, а саме 27-річний Жан-Люк Домпе та Вілльям Мікельбренсіс, якому тільки 18 років. Розслідування у процесі, тому невідомо, що загрожує гравцям.

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Інцидент стався 6-го лютого. Жан-Люк Домпе в районі Санкт-Паулі не впорався з керуванням автомобіля BMW M3, через що пробив невелику стіну та врізався в автобусну стоянку. Очевидці повідомили, що ДТП сталася внаслідок перегонів Домпе з жовтим Mercedes, за кермом якого був партнер футболіста по Гамбургу – Мікельбренсіс.

Поліція знайшла тільки пустий BMW M3 на місці подій. Та встановивши власника автомобіля, правоохоронці відправились до місця проживання Допме. Там поліція знайшла футболіста з незначним пошкодженням руки. Обидва автомобілі затримано разом із футболістами. Їх звинувачують у незаконних перегонах.

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