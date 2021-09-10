Футболіста збірної Німеччини Боатенга визнали винним у справі про домашнє насильство
10 вересня 2021 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:Bild
Захисник Ліона та збірної Німеччини Жером Боатенг вляпався у скандал. Гравця визнали винним у справі про домашнє насильство.
Скандал із захисником збірної Німеччини
33-річний футболіст відзначився не лише на футбольному полі, а й поза ним. Однак цього разу у негативному плані.
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У 2018 році Жером Боатенг під час відпустки на карибських островах вдарив свою дівчину під час конфлікту. Тепер гравець понесе покарання.
Захисника визнали винним у справі про домашнє насильство. Гравець французького Ліона виплатить моральну шкоду колишній дівчині у розмірі 1.8 мільйона євро.
Це ще легке покарання для Боатенга. Йому загрожував 5-річний тюремний термін.
- Відзначимо, що Боатенг 1 вересня 2021 року на правах вільного агента перейшов у Ліон. До цього виступав за німецьку Баварію.
- Контракт футболіста з французами розрахований до 30 червня 2023 року. Німецький захисник поки що не дебютував у футболці французького клубу Ліги 1.