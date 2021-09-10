Скандал із захисником збірної Німеччини

33-річний футболіст відзначився не лише на футбольному полі, а й поза ним. Однак цього разу у негативному плані.

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У 2018 році Жером Боатенг під час відпустки на карибських островах вдарив свою дівчину під час конфлікту. Тепер гравець понесе покарання.

Захисника визнали винним у справі про домашнє насильство. Гравець французького Ліона виплатить моральну шкоду колишній дівчині у розмірі 1.8 мільйона євро.

Це ще легке покарання для Боатенга. Йому загрожував 5-річний тюремний термін.