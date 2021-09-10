"Викликали, але жодного разу так і не випустили"

Батько 19-річного нападника прокоментував рішення свого сина грати за збірну Німеччини. Він заявив, що Ерік хотів грати за національну команду рідної країни, але зробити йому цього не дали.

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Петраков сказав, що футболіст повинен був проявити свою ініціативу. Ерік хотів грати, але йому не давали цього робити. Мені дзвонив Протасов, але він зробив це вже тоді, коли ми прийняли рішення міняти громадянство. Я вже не став переконувати Еріка змінювати думку,

– заявив батько футболіста.

Також до талановитого Шуранова був інтерес зі сторони Володимира Єзерського, а Руслан Ротань викликав гравця у збірну. За словами пана Ігоря, вже перед наступними зборами телефонував адміністратор команди та казав, що тренерський штаб хоче переглянути інших футболістів.

А потім Петраков починає розповідати, що нам потрібно було робити. А потрібно було просто дати йому зіграти. Викликали, але жодного разу так і не випустили. Ми шість місяців думали, чекали, але ніяких кроків з боку України не було, тому ми зробили такий вибір. Все-таки у нього інший менталітет. Він образився – один раз його викликали, потім не викликали. Там були нормальні ігри, де він міг себе показати. Якби це сталося, то, можливо, ми б залишилися в Україні,

– розповів батько про ставлення до гравця.

"Можливо, Ерік ще зіграє за першу збірну України"

Цікаво, що Шуранов-старший не виключив того, що у майбутньому фанати зможуть побачити його сина у "синьо-жовтій" футболці. Однак тепер усе залежатиме від футболіста.

Але світ тісний. Можливо, життя так складеться, що Ерік ще зіграє за першу збірну України. Все буде залежати від нього. Зараз йому потрібно багато працювати,

– сказав батько футболіста Ігор Шуранов.