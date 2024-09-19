Футболіста було заарештовано в лондонському аеропорту Станстед. У вихованця "канонірів" вилучили канабіс на суму 600 тисяч фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Привіз до Англії 60 кілограмів канабісу

Джея Еммануеля-Томаса було заарештовано та висунуто звинувачення у контрабанді наркотиків. Слідчі вилучили дві валізи, які прибули з Бангкока, в яких було близько 60 кілограмів канабісу.

У справі з контрабандою наркотиків проходять ще дві жінки, яких відпустили під заставу для явки до суду 1 жовтня.

Зазначимо, що законодавство Великої Британії передбачає ув'язнення терміном на 14 років за ввезення канабісу з Таїланду, США, Канади чи інших країн.

Наразі футболіста шотландського клубу Грінок Мортон залишили під вартою, а справу направили на слухання та підготовку до суду на 18 жовтня.

Хто такий Джей Еммануель-Томас