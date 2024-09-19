Футболист был арестован в лондонском аэропорту Станстед. У воспитанника "канониров" изъяли каннабис на сумму 600 тысяч фунтов, сообщает Sky Sports.

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Привез в Англию 60 килограммов каннабиса

Джея Эммануэля-Томаса было арестовано и предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Следователи изъяли два чемодана, прибывших из Бангкока, в которых было около 60 килограммов каннабиса.

В деле с контрабандой наркотиков проходят еще две женщины, которых отпустили под залог для явки в суд 1 октября.

Отметим, что законодательство Великобритании предусматривает заключение сроком на 14 лет за ввоз каннабиса из Таиланда, США, Канады или других стран.

В данный момент футболиста шотландского клуба Гринок Мортон оставили под стражей, а дело направили на слушание и подготовку в суд на 18 октября.

Кто такой Джей Эммануэль-Томас