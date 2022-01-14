Футболіст збірної України зізнався, що йому пропонували іспанське громадянство
14 січня 2022 , 08:35Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал VZbirna
Правий захисник хіхонського Спортингу Богдан Мілованов зізнався, що мріє отримати виклик до збірної України та навіть відмовився від іспанського громадянства.
Нещодавно Мілованов нагадав про себе, забивши гол у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Вільярреалу (2:1).
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"Я у збірній? Наразі контакту не було. Сподіваюся, колись цей момент настане, адже для мене мрія зіграти за збірну своєї країни.
Хочу сказати, що відмовився від іспанського громадянства на випадок, якщо мені зателефонує головний тренер збірної. Чесно кажу, що я не знаю Петракова, але всі мені про нього говорять дуже добре", – сказав Богдан Мілованов.
Що відомо про Мілованова
- Цього сезону Мілованов відіграв за Спортинг 18 поєдинків у всіх турнірах, забивши 2 голи. В Іспанію він перебрався у п'ятирічному віці, сам Мілованов родом із Луганська. Займався в академіях Атлетіко та Хетафе. На дорослому рівні виступав за Гранаду, Сан-Себастьян, а у 2018 році перейшов у клуб із Хіхона.
- Портал Transfermark оцінює 23-річного футболіста у 600 тисяч євро. На його рахунку 1 гол у 7 іграх за збірну України U-21.