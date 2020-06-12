Мар'ян Швед розповів, чи повернеться у "Карпати"
Український футболіст Мар'ян Швед не розглядає пропозиції з України. Він намагатиметься закріпитись в основі "Селтіка" або вибере інший варіант із європейських чемпіонатів.
Попри зацікавленість із рідного клубу футболіста, Мар'ян Швед не хоче повертатись в український чемпіонат, пише Sport.ua.
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Майбутнє футболіста
Якщо тренерський штаб шотландського клубу буде бачити майбутнє футболіста у команді, тоді українець залишиться та буде старатись пробитись до основного складу. Якщо наставник вкаже йому на "двері", тоді Швед розглядатиме варіанти із Європи.
Додамо, що певний інтерес до Шведа проявляють клуби з Німеччини та Бельгії, однак спілкування йде на рівні консультацій і говорити про щось більше не варто.
Чому Швед може покинути "Селтік"
- Швед, який став гравцем "Селтіка" влітку 2019 року, виходив на поле лише в трьох матчах "кельтів".
- У Шотландії вирішили достроково завершити футбольний сезон. "Селтік" був оголошений чемпіоном.
- Та Швед не отримав чемпіонської медалі. Для цього слід зіграти хоча б у 25% матчів.
- Поточна трансферна ціна Шведа, згідно з даними Transfermarkt, складає 1,2 мільйона євро.
Футбольна кар'єра Мар'яна Шведа: головне
- Вихованець львівських "Карпат".
- У серпні 2015 року іспанська "Севілья" повідомила про купівлю гравця й укладення контракту на 5 років. Юний українець розпочав виступи за "Севілью Атлетіко" (молодіжна команда "Севільї"), яка згодом за підсумками першості 2015/16 вийшла зі Сеґунди В у Сеґунду. Загалом, у сезоні 2015/16 провів у цьому турнірі 6 матчів (1 гол і 2 гольові передачі).
- У 2017 році підписав трирічний контракт із "Карпатами". У сезоні 2018/19 став лідером "левів". Чемпіонат закінчив на третьому місці в гонці бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
- У 2018 році дебютував за національну команду країни.
- Із 2019 року виступає за шотландський "Селтік".