Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які виступають у чемпіонаті Шотландії. Серед них і гравця "Селтіка" та збірної України Мар’яна Шведа.

За новини даними, які опубліковані на сайті Transfermarkt, вартість Мар'яна Шведа складає лише 800 тисяч євро. Це на 400 тисяч євро менше, аніж було ще у квітні 2020 року. Тоді його ціна становила 1,2 мільйона євро.

Оце так! "Динамо" доведеться заплатити відступні за Скрипника "Зорі": названа сума

Ціна на Мар'яна Шведа поступового падає після того, як він перейшов з "Карпат" у "Селтік". Найвищим показником була ціна в 2 мільйони євро – у грудні 2018 року та серпні 2019 року. Вже в лютому 2020 року він коштував 1,5 мільйони євро, а у квітні того ж року – 1,2 мільйона євро.

Варто відзначити, що за рік, який Швед провів у складі "Селтіка", він зіграв лише у трьох матчах – по одному в чемпіонаті та кубку країни, а також у кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського "Німме Калью". У всіх цих матчах він виходив на заміну наприкінці зустрічі, загалом провівши 40 хвилин на полі. Але встиг відзначитися забитим голом у єврокубках. Ще чотири матчі він провів на лаві запасних. В інших іграх "Селтіка" він не потрапляв до заявки на матч. Саме через це він не отримав медаль чемпіона Шотландії.