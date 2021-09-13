Футболіст збірної України провалив свій дебют у Серії А – гравець отримав найнижчу оцінку

Футболіст збірної України Віктор Коваленко дебютував у стартовому складі на матч Серії А, вийшовши проти Удінезе. Українець не врятував Спецію від мінімальної поразки (0:1).

Коваленко визнаний найгіршим гравцем стартового складу в матчі з Удінезе. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,7 бала.

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Провівши 62 хвилини на полі, 25-річний українець 28 разів торкнувся м'яча, віддав 16 точних передач, скоїв одне невдале обведення, виграв верхову дуель, два рази відібрав м'яч і заблокував один удар.

Оцінки за матч:

Коваленко дебютував у Серії А за Спецію

Матч з Удінезе став першим для Коваленко в новому сезоні Серії А. Після переходу на правах оренди з Аталанти, Віктор встиг зіграти 85 хвилин в кубковому матчі проти Порденоне.

Коваленко захищає кольори Спеції на правах оренди, а контракт гравця належить Аталанті, яка взимку придбала футболіста у Шахтаря за близько 600 тисяч євро.

Поразка від Удінезе опустила Спецію в зону вильоту. Підопічні Тьяго Мотта набрали лише одне очко після трьох стартових турів.