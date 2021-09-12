Українець з'явився на полі на 64-й хвилині, а через буквально 5 хвилини розписався у воротах суперника, замкнувши фланговий простріл.
До слова Роналду забив перший гол за Манчестер Юнайтед в дебютному матчі: відео
Відео голу Яремчука
У турнірній таблиці Бенфіка лідирує зі 100 відсотковою результативністю. У "орлів" 15 очок в 5 матчах. Санта Клара йде 13-ю (4 пункта).
Результативність Яремчука
- 25-річний форвард взяв участь в 6 матчах у футболці Бенфіки, двічі забив і двічі асистував партнерам.
- Крім результативних дій у чемпіонаті, Яремчук також віддав результативну передачу у першому матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти ПСВ.
- Поки що Яремчук жодного матчу не відіграв повністю. А у грі проти Санта-Клари провів на полі 26 хвилин.