Коваленко признан худшим игроком стартового состава в матче с Удинезе. Аналитический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 балла.

Смотрите также Яремчук забил за Бенфику через 5 минут после выхода на поле: видео

Проведя 62 минуты на поле, 25-летний украинец 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач, совершил одну неудачную обводку, выиграл верховую дуэль, два раза отобрал мяч и заблокировал один удар.

Оценки за матч:

Поражение от Удинезе опустило Специю в зону вылета. Подопечные Тиагу Мотта набрали лишь одно очко после трех стартовых туров.

Коваленко дебютировал в Серии А за Специю