Коваленко признан худшим игроком стартового состава в матче с Удинезе. Аналитический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 балла.
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- Проведя 62 минуты на поле, 25-летний украинец 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач, совершил одну неудачную обводку, выиграл верховую дуэль, два раза отобрал мяч и заблокировал один удар.
Оценки за матч:
Коваленко дебютировал в Серии А за Специю
- Матч с Удинезе стал первым для Коваленко в новом сезоне Серии А. После перехода на правах аренды из Аталанты, Виктор успел сыграть 85 минут в кубковом матче против Порденоне.
- Коваленко защищает цвета Специи на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Аталанте, которая зимой приобрела футболиста у Шахтера за около 600 тысяч евро.