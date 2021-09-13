Коваленко визнаний найгіршим гравцем стартового складу в матчі з Удінезе. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,7 бала.

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Провівши 62 хвилини на полі, 25-річний українець 28 разів торкнувся м'яча, віддав 16 точних передач, скоїв одне невдале обведення, виграв верхову дуель, два рази відібрав м'яч і заблокував один удар.

Оцінки за матч:

Поразка від Удінезе опустила Спецію в зону вильоту. Підопічні Тьяго Мотта набрали лише одне очко після трьох стартових турів.

Коваленко дебютував у Серії А за Спецію