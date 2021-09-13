Коваленко визнаний найгіршим гравцем стартового складу в матчі з Удінезе. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,7 бала.
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- Провівши 62 хвилини на полі, 25-річний українець 28 разів торкнувся м'яча, віддав 16 точних передач, скоїв одне невдале обведення, виграв верхову дуель, два рази відібрав м'яч і заблокував один удар.
Оцінки за матч:
Коваленко дебютував у Серії А за Спецію
- Матч з Удінезе став першим для Коваленко в новому сезоні Серії А. Після переходу на правах оренди з Аталанти, Віктор встиг зіграти 85 хвилин в кубковому матчі проти Порденоне.
- Коваленко захищає кольори Спеції на правах оренди, а контракт гравця належить Аталанті, яка взимку придбала футболіста у Шахтаря за близько 600 тисяч євро.