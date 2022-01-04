Футболіст збірної України може продовжити кар'єру в Бундеслізі
4 січня 2022 , 10:34Читать новость на русском
Джерело:FanDay.net
Український футболіст Владислав Кочергін може змінити клубну прописку. У послугах гравця Зорі зацікавлений німецький клуб Армінія Білефельд.
Армінії потрібен Кочергін
Кочергін може переїхати в Німеччину вже цієї зими. Спершу Армінія, яке ризикує вилетіти з Бундесліги, хоче узгодити контракт з гравцем Зорі.
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Якщо німецька команда домовиться з футболістом, то спробує викупити контракт Кочергіна. Портал Transfermarkt оцінив українця у 2 мільйони євро.
Якщо ж Зоря відмовиться продавати Владислава, то Кочергін перейде до Армінії влітку на правах вільного агента.До уваги. У Кочергіна 30 червня 2022 закінчується контракт із Зорею. Уже зараз він може вести перемовини про перехід в інший клуб.
Кочергін – вигнанець Зорі
- 25-річний Кочергін не грав за першу команду Зорі з 3-го жовтня 2021 року. Футболіст тренується з дублем луганської команди.
- За інформацією ЗМІ, Кочергіна перевели у дубль через відмову продовжувати контракт з клубом.
- У сезоні-2021/2022 Владислав встиг зіграти у 14 матчах за Зорю та забити 5 голів. Також гравець дебютував за збірну України.