Футболіст збірної України може продовжити кар'єру в Бундеслізі

Український футболіст Владислав Кочергін може змінити клубну прописку. У послугах гравця Зорі зацікавлений німецький клуб Армінія Білефельд.

Армінії потрібен Кочергін

Кочергін може переїхати в Німеччину вже цієї зими. Спершу Армінія, яке ризикує вилетіти з Бундесліги, хоче узгодити контракт з гравцем Зорі.

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Якщо німецька команда домовиться з футболістом, то спробує викупити контракт Кочергіна. Портал Transfermarkt оцінив українця у 2 мільйони євро.

Якщо ж Зоря відмовиться продавати Владислава, то Кочергін перейде до Армінії влітку на правах вільного агента.

Кочергін – вигнанець Зорі

25-річний Кочергін не грав за першу команду Зорі з 3-го жовтня 2021 року. Футболіст тренується з дублем луганської команди.

За інформацією ЗМІ, Кочергіна перевели у дубль через відмову продовжувати контракт з клубом.

У сезоні-2021/2022 Владислав встиг зіграти у 14 матчах за Зорю та забити 5 голів. Також гравець дебютував за збірну України.

. У Кочергіна 30 червня 2022 закінчується контракт із Зорею. Уже зараз він може вести перемовини про перехід в інший клуб.