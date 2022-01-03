Дубінчак замінить Миколенка

Про повернення Дубінчака у Динамо повідомив футбольний агент Олександр Карпов. Владислав покинув Дніпро-1, де виступав на правах оренди.

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Агент опублікував фотографію з футболістом, підписавши її: "Повернення додому".



Карпов і Дубінчак / Фото instagram.com/karpov_alexandrr