Дубінчак замінить Миколенка
Про повернення Дубінчака у Динамо повідомив футбольний агент Олександр Карпов. Владислав покинув Дніпро-1, де виступав на правах оренди.
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Агент опублікував фотографію з футболістом, підписавши її: "Повернення додому".
Карпов і Дубінчак / Фото instagram.com/karpov_alexandrr
- 23-річний Дубінчак – вихованець Динамо. Другий сезон поспіль футболіст перебував в оренді у Дніпрі-1.
- У складі Динамо Владислав досі не дебютував.
- Повернення Дубінчака у Динамо пов'язане з тим, що київський клуб відпустив Віталія Миколенка в англійський Евертон.