Дубінчак замінить Миколенка

Про повернення Дубінчака у Динамо повідомив футбольний агент Олександр Карпов. Владислав покинув Дніпро-1, де виступав на правах оренди.

Варте уваги Не Миколенком єдиним: Динамо може продати ще одного лідера

Агент опублікував фотографію з футболістом, підписавши її: "Повернення додому".


Карпов і Дубінчак / Фото instagram.com/karpov_alexandrr

  • 23-річний Дубінчак – вихованець Динамо. Другий сезон поспіль футболіст перебував в оренді у Дніпрі-1.
  • У складі Динамо Владислав досі не дебютував.
  • Повернення Дубінчака у Динамо пов'язане з тим, що київський клуб відпустив Віталія Миколенка в англійський Евертон.