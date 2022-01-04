Армінії потрібен Кочергін

Кочергін може переїхати в Німеччину вже цієї зими. Спершу Армінія, яке ризикує вилетіти з Бундесліги, хоче узгодити контракт з гравцем Зорі.

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Якщо німецька команда домовиться з футболістом, то спробує викупити контракт Кочергіна. Портал Transfermarkt оцінив українця у 2 мільйони євро.

Якщо ж Зоря відмовиться продавати Владислава, то Кочергін перейде до Армінії влітку на правах вільного агента.

До уваги. У Кочергіна 30 червня 2022 закінчується контракт із Зорею. Уже зараз він може вести перемовини про перехід в інший клуб.

Кочергін – вигнанець Зорі