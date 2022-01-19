Футболіст збірної Естонії дав перший коментар в новій команді українською мовою: відео

Рівненський Верес може претендувати на звання найбільш україномовної футбольної команди. Там навіть легіонери розмовляють українською мовою.

Штраф за російську мову

Наприкінці грудня 2021 року Верес повідомив, що отримав штраф від контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Причина – футболісти клубу дали флеш-інтерв'ю після матчу з Динамо не українською мовою.

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Тоді в клубі пообіцяли, що надалі представники команди даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. І навіть пообіцяли організувати курси української мови для тих футболістів, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні. Однак попередили, що таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

Мовний омбудсмен

На цьому в клубі не зупинилися. І 18 січня повідомили, що воротар Богдан Когут відтепер виконуватиме у команді функції мовного омбудсмена.

"Головне завдання Богдана – підказувати та допомагати іншим гравцям. Це нормально сприйняли усі в команді. Вважаю, що людям має бути соромно, якщо вони не можуть спілкуватися українською мовою. Богдан Когут має авторитет в команді. Він україномовний. Тому допомагатиме іншим, позитивно впливатиме на інших футболістів", – пояснив це рішення президент клубу Іван Надєїн.

Легіонери теж заговорили українською мовою

Та в клубі українською мовою заговорили не лише українські футболісти, але й легіонери.

18 січня Верес підписав захисника збірної Естонії Владислава Крейду. Він народився 25 вересня 1999 року у Таллінні. Окрім місцевого чемпіонату, також виступав у Швеції за Хельсінборг.

В той же день він дав перший коментар клубній пресслужбі. І зробив це українською мовою.

"Зараз проходжу адаптацію у клубі. Обрав Верес через те, що дуже подобається чемпіонат України. Гадаю, що дуже швидко мине моя адаптація тут. Гадаю, все має бути добре", – заявив футболіст.