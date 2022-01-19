Штраф за русский язык

В конце декабря 2021 года Верес сообщил, что получил штраф от контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Причина – футболисты клуба дали флеш-интервью после матча с Динамо не на украинском языке.

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Тогда в клубе пообещали, что в дальнейшем представители команды будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. И даже пообещали организовать курсы украинского языка для тех футболистов, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне. Однако предупредили, что такое решение не касается представителей клуба, которые являются гражданами других государств.

Языковой омбудсмен

На этом в клубе не остановились. И 18 января сообщили, что вратарь Богдан Когут отныне будет выполнять в команде функции языкового омбудсмена.

"Главная задача Богдана – подсказывать и помогать другим игрокам. Это нормально восприняли все в команде. Считаю, что людям должно быть стыдно, если они не могут общаться на украинском языке. Богдан Когут имеет авторитет в команде. Он украиноязычный. Поэтому будет помогать другим, положительно будет влиять на других футболистов", – пояснил это решение президент клуба Иван Надеин.

Легионеры тоже заговорили на украинском языке

Но в клубе на украинском языке заговорили не только украинские футболисты, но и легионеры.

18 января Верес подписал защитника сборной Эстонии Владислава Крейду. Он родился 25 сентября 1999 года в Таллине. Кроме местного чемпионата, также выступал в Швеции за Хельсингборг.

В тот же день он дал первый комментарий клубной пресс-службе. И сделал это на украинском языке.

"Сейчас прохожу адаптацию в клубе. Выбрал Верес из-за того, что очень нравится чемпионат Украины. Думаю, что очень быстро пройдет моя адаптация здесь. Думаю, все должно быть хорошо", – заявил футболист.