Штраф за російську мову

Наприкінці грудня 2021 року Верес повідомив, що отримав штраф від контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Причина – футболісти клубу дали флеш-інтерв'ю після матчу з Динамо не українською мовою.

Варте уваги Скільки громадян вважають рідною мовою українську та підтримують мовний закон: вражаючі цифри

Тоді в клубі пообіцяли, що надалі представники команди даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. І навіть пообіцяли організувати курси української мови для тих футболістів, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні. Однак попередили, що таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

Мовний омбудсмен

На цьому в клубі не зупинилися. І 18 січня повідомили, що воротар Богдан Когут відтепер виконуватиме у команді функції мовного омбудсмена.

"Головне завдання Богдана – підказувати та допомагати іншим гравцям. Це нормально сприйняли усі в команді. Вважаю, що людям має бути соромно, якщо вони не можуть спілкуватися українською мовою. Богдан Когут має авторитет в команді. Він україномовний. Тому допомагатиме іншим, позитивно впливатиме на інших футболістів", – пояснив це рішення президент клубу Іван Надєїн.

Легіонери теж заговорили українською мовою

Та в клубі українською мовою заговорили не лише українські футболісти, але й легіонери.

18 січня Верес підписав захисника збірної Естонії Владислава Крейду. Він народився 25 вересня 1999 року у Таллінні. Окрім місцевого чемпіонату, також виступав у Швеції за Хельсінборг.

В той же день він дав перший коментар клубній пресслужбі. І зробив це українською мовою.

"Зараз проходжу адаптацію у клубі. Обрав Верес через те, що дуже подобається чемпіонат України. Гадаю, що дуже швидко мине моя адаптація тут. Гадаю, все має бути добре", – заявив футболіст.