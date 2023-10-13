"Повний довбо**б": Федецький доступно пояснив вчинок футболіста, який втік в Росію
Джерело:Спорт-Експрес Україна
Перелік футболістів зрадників України поповнився ще одним гравцем. Перспективний хавбек Шахтаря Олександр Роспутько своїм вчинком практично поставив хрест на кар'єрі.
Колишній гравець збірної України, Дніпра, Карпат та Шахтаря Артем Федецький прокоментував ситуацію з футболістом-втікачем. На думку зірки українського футболу, Роспутько зробив вчинок, через який потім буде довго жалкувати.
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Спортивне самогубство Роспутька
Для характеристики дій Роспутька Федецький не підбирав слів.
"Безмозкий довбо**б! Так і напишіть. Мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні. Тим паче Роспутько з Донбасу, а Росія знищує українські міста та села!
Зі спортивного плану – це також повне самогубство. Проміняти юнацьку Лігу чемпіонів на третій дивізіон Росії може тільки повний довбо**б!", – сказав Федецький.
На думку Федецького, футболіст давно замислив втечу. Він дочекався, коли Шахтар виїхав за кордон і здійснив свій план. Зрозуміло, що йому допомагали куратори з Росії.
Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з Шахтарем за кордон, і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із Росії,
– зазначив Федецький.
Що відомо про втечу Роспутька
- Нагадаємо, що Олександр Роспутько є гравцем донецького Шахтаря. 19-річний футболіст виступав за юнацький склад "гірників".
- 4 жовтня Шахтар U-19 грав у Бельгії проти Антверпена матч Юнацької ліги УЄФА. Після поєдинку Роспутько загадково зник в аеропорту, не повідомивши команду.
- З'явилася інформація, що він через Стамбул втік до Росії. Там начебто його чекали в пітерській Звєзді, де тренерами працюють зрадники України – Зубов та Віценець. Вони раніше працювали в структурі Шахтаря і добре знають можливості хлопця.
- Проте російська Звєзда спростувала викрадення футболіста. В той же час, у заяві повідомили, що Роспутько попросив політичний притулок в країні-терористі.
- Які для цього підстави наразі не відомо. Адже Роспутько не був учасником проросійських політичних партій.