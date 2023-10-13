Олександр Роспутько відправився з командою Шахтар U-19 на матч Юнацької Ліги УЄФА до Бельгії. Там команда зіграла матч проти Антверпена. Але до України Роспутько з командою вже не повернувся. Вже згодом з'явилася інформація, що Роспутько міг відправитися до Росії.

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В Шахтарі офіційно не коментували цю інформацію. Однак відповіли на запит UA-Футбол.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак", – йдеться в повідомленні Шахтаря.

Однак там заявили, що вони не знають, куди саме відправився гравець. Тому інформацію про його перебування в Росії не можуть підтвердити.

При цьому в Шахтарі сподіваються, що футболіст ще одумається та повернеться до України. Вони направили йому офіційний лист, в якому сповістили, що гравець має 5 днів, щоб повернутися в стан команди.

"Якщо він не повернеться – контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію", – заявили в Шахтарі.

В клубі зазначили, що не бачили передумов до втечі футболіста. В іншому випадку він би не відправився з командою на цей матч.

"Ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни", – наголосили в клубі.

Варто нагадати, що Олександр Роспутько – вихованець академії Шахтаря, де розпочав виступи в U-9. З другого кола сезону-2020/21 у команді U-19. Ставав чемпіоном України з U14 (2018), U15 (2019) та U17 (2021). Виступає у центрі поля.