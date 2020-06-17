Мюнхенська "Баварія" втридцяте в історії виграла чемпіонаті Німеччини з футболу. Німецький гранд виграв Бундеслігу увосьме поспіль. У 32 турі Бундесліги "червоні" мінімально здолали "Вердер".

Вердер – Баварія 0:1

Гол: Левандовський, 43

Вилучення: Девіс, 79 (Баварія)

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Перший тайм не увінчався зливою небезпечних моментів, а тільки реальною негодою, пише 24 канал. Перший момент у матчі на 18 хвилині створили "музики". Еггештайн пробив з-за меж штрафного, але зовсім трішки не влучив у ворота.

"Баварія", яка контролювала м'яч, зіштовхнулася з насиченим захистом. Тому надшвидкі Коман та Гнабрі не мали можливості розігнатися.

Перший справжній момент "Баварія" втілила у гол. Боатенг розкішним "черпачком" знайшов у штрафному Левандовського. Польський форвард майстерно уникнув офсайду й не залишив шансів Павленці.

По перерві "Баварія" ледь не збільшила перевагу. Левандовський замкнув пас Мюллера, але арбітр зафіксував офсайд.

На 79 хвилині "Баварію" підвів Девіс: канадець напрацював на вилучення. Це додало неабиякої інтриги на останніх хвилинах поєдинку.

Два феноменальні сейви дозволили "Баварії" відстояти перемогу, а відтак за 2 тури до завершення чемпіонату виграти Бундеслігу.

Що цікаво, 12 з 14 чемпіонств у 21 столітті "Баварія" здобувала саме у виїзних поєдинках. Досі жодна німецька команда не здобула більше "Срібних Салатниць", аніж "Баварія".

Натомість "Вердер" у найближчих двох турах чекає битва за виживання.

"Вердер" – "Баварія" огляд матчу:

Турнірна таблиця Бундесліги