Новим чемпіоном Іспанії з футболу став мадридський "Реал". Команда здобула чемпіонський титул за тур до закінчення чемпіонату.

"Реал" за два тури до кінця випереджав "Барселону" на чотири очки. Тож мадридській команді в матчі 37-го туру в четвер, 16 липня, слід було зіграти не гірше, аніж "Барселона", щоб забезпечити собі титул, пише 24 канал.

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"Реал" в цьому турі приймав вдома "Вільярреал", натомість "Барселона" грала проти "Осасуни" вдома.

У першому таймі "Реал" вийшов вперед завдяки голу Бензема на 29-й хвилині. "Барселона" на цей час поступалася вдома після голу Хосе Мануеля.

У другому таймі Бензема подвоїв перевагу "Реалу". Натомість Мессі зрівняв рахунок у грі проти "Осасуни". Згодом Іборра скоротив відставання у грі проти мадридської команди. "Барселона" ж отримала чисельну перевагу.

Та все склалося успішно для "вершкових" – "Барселона" свій матч програла, пропустивши на 90+4 хвилині після удару Торреса.

Для "Реалу" це чемпіонство стало 34-им. До цього востаннє "вершкові" перемагали ще у сезоні 2016/17. "Барселона" ж фінішувала другою.