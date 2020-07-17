"Реал" переміг "Вільярреал" та став достроковим чемпіоном Іспанії. Для головного наставника "вершкових" Зінедіна Зідана цей титул став 11 на чолі мадридців, тепер француз є найбільш успішним тренером в історії клубу.

Таку феноменальну статистику опублікував журналіст Sheffield Wednesday у своєму Twitter.

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Найуспішніший тренер "Реалу"

Француз завойовує по титулу кожні 19 матчів на чолі клубу. Всього разом з командою він завоював 11 кубків за 209 матчів. Це найкращий результат серед тренерів "вершкових". Другий результат – 8 трофеїв у Мігеля Муньйоса, який очолював мадридців протягом 1959/74 років.

У тренерській скарбничці Зідана вже три перемоги в Лізі чемпіонів, два Суперкубки Європи, два Суперкубки Іспанії, два клубних чемпіонату світу, а також два титули чемпіона Іспанії.

Зідан зізнався, що Ліга чемпіонів – це Ліга чемпіонів, але титулу Ла Ліги він радий більше. Він щиро вдячний президенту Флорентіно Пересу, який привів його у найкращий клуб світу ще як гравця, цитує Marca.

Zinedine Zidane is averaging a trophy every 19 games as a manager. In a league with Barcelona and Lionel Messi in it, that’s absolutely bonkers. pic.twitter.com/eD3hXwU3nY — Joe Crann (@YesWeCrann) July 16, 2020

- Zinédine Zidane as @realmadrid manager



- La Liga

- Champions League

- European Super Cup

- FIFA Club World Cup

- Supercopa#HalaMadrid #Zizou pic.twitter.com/yHQ8TgZSzi — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 16, 2020