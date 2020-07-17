Новий титул кожні 19 матчів: Зідан – найкращий тренер в історії "Реалу"
"Реал" переміг "Вільярреал" та став достроковим чемпіоном Іспанії. Для головного наставника "вершкових" Зінедіна Зідана цей титул став 11 на чолі мадридців, тепер француз є найбільш успішним тренером в історії клубу.
Таку феноменальну статистику опублікував журналіст Sheffield Wednesday у своєму Twitter.
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Найуспішніший тренер "Реалу"
Француз завойовує по титулу кожні 19 матчів на чолі клубу. Всього разом з командою він завоював 11 кубків за 209 матчів. Це найкращий результат серед тренерів "вершкових". Другий результат – 8 трофеїв у Мігеля Муньйоса, який очолював мадридців протягом 1959/74 років.
У тренерській скарбничці Зідана вже три перемоги в Лізі чемпіонів, два Суперкубки Європи, два Суперкубки Іспанії, два клубних чемпіонату світу, а також два титули чемпіона Іспанії.
Зідан зізнався, що Ліга чемпіонів – це Ліга чемпіонів, але титулу Ла Ліги він радий більше. Він щиро вдячний президенту Флорентіно Пересу, який привів його у найкращий клуб світу ще як гравця, цитує Marca.
- Зідан очолює "Реал" з 2016 року, але при цьому робив перерву на один рік – з 2018 по 2019 рік.
- Протягом 2001/06 років француз виступав у складі "королівського клубу" як гравець і завоював з командою 6 трофеїв.