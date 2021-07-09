Футболіст клубу Серії А знепритомнів на тренуванні: стан здоров'я гравця

Після того, як данець Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020, такі випадки стають ще більш моторошними. На щастя, із футболістом Сассуоло Кумом Бабакаром все гаразд.

Нещасний випадок на тренуванні

Нападник Кума Бабакар – гравець італійського Сассуоло, яке очолював нинішній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. Однак нещасний випадок стався з ним в оренді у турецькому Аланьяспорі.

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Форвард знепритомнів під час тренування команди у Туреччині. Причина – серцевий спазм. 28-річний футболіст, який грає на вістрі атаки, має проблеми із серцем.

Минулий рік Аланьяспор завершив на 7 місці у турецькій Суперлізі. Відзначимо, що 13 липня клуб Бабакара зіграє проти луганської Зорі у товариському матчі у міжсезонні.