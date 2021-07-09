Нещасний випадок на тренуванні
Нападник Кума Бабакар – гравець італійського Сассуоло, яке очолював нинішній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. Однак нещасний випадок стався з ним в оренді у турецькому Аланьяспорі.
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Форвард знепритомнів під час тренування команди у Туреччині. Причина – серцевий спазм. 28-річний футболіст, який грає на вістрі атаки, має проблеми із серцем.
Минулий рік Аланьяспор завершив на 7 місці у турецькій Суперлізі. Відзначимо, що 13 липня клуб Бабакара зіграє проти луганської Зорі у товариському матчі у міжсезонні.
- Сенегалець із вересня 2020 року виступає в оренді у сонячній Туреччині. У сезоні-2020/2021 Бабакар зіграв 28 матчів, у яких відзначився 12 голами та одним асистом. Також у його пасиві 5 жовтих карток та одне вилучення.
- Його контракт із Сассуоло розрахований до кінця червня 2022 року. Протягом своє кар'єри пограв за Фіорентину, Падую, Модену, Лечче та навіть іспанський Расинг.