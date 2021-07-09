Несчастный случай на тренировке
Нападающий Бабакар – игрок итальянского Сассуоло, которое возглавлял нынешний тренер Шахтера Роберто Де Дзерби. Однако несчастный случай произошел с ним в аренде в турецком Аланьяспори.
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Форвард потерял сознание во время тренировки команды в Турции. Причина – сердечный спазм. У 28-летнего футболиста, который играет на острие атаки – проблемы с сердцем.
Прошлый год Аланьяспор завершил на 7 месте в турецкой Суперлиге. Отметим, что 13 июля клуб Бабакар сыграет против луганской Зари в товарищеском матче в межсезонье.
- Сенегалец с сентября 2020 года выступает в аренде в солнечной Турции. В сезоне 2020/2021 Бабакар сыграл 28 матчей, в которых отметился 12 голами и одним ассистом. Также в его пассиве 5 желтых карточек и одно удаление.
- Его контракт с Сассуоло рассчитан до конца июня 2022 года. На протяжении своей карьеры поиграл за Фиорентину, Падую, Модену, Лечче и даже испанский Расинг.