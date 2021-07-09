Несчастный случай на тренировке

Нападающий Бабакар – игрок итальянского Сассуоло, которое возглавлял нынешний тренер Шахтера Роберто Де Дзерби. Однако несчастный случай произошел с ним в аренде в турецком Аланьяспори.

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Форвард потерял сознание во время тренировки команды в Турции. Причина – сердечный спазм. У 28-летнего футболиста, который играет на острие атаки – проблемы с сердцем.

Прошлый год Аланьяспор завершил на 7 месте в турецкой Суперлиге. Отметим, что 13 июля клуб Бабакар сыграет против луганской Зари в товарищеском матче в межсезонье.