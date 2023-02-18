Доля зіграла злий жарт: фатальний гол став опосередкованою причиною смерті екс-гравця Челсі

З'явилися нові обставини загибелі колишнього футболіста Челсі і Ньюкасла Крістіана Атсу. Буквально перед самим землетрусом ганець мав залишити Туреччину.

Жахливий землетрус в Туреччині, який стався 6 лютого, забрав життя понад 45 тисяч людей. Серед жертв трагедії опинився гравець Хатайспору Крістіан Атсу.

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Атсу мав покинути Туреччину напередодні землетрусу

Проте колишній футболіст Челсі міг уникнути трагедії. Ганець мав авіквитки на вечір 5 лютого. Він планував відвідати своїх рідних у Франції. Але в останній момент Крістіан скасував свій квиток. Справа в тому, що у останньому матчі Атсу забив переможний гол у ворота Касимпаши (1:0). Тож він захотів залишитися, щоб відсвяткувати вдалий матч у колі друзів. Це гол відіграв рокову роль у його житті.

Адміністратор Хатайспора Фатіх Ілек поділився подробицями цієї історії.

"Він просив про відхід з Хатайспора. Атсу мав кілька пропозицій і тренер дав йому зелене світло. Після того, як Крістіан забив гол, він вирішив відсвяткувати з командою і залишився.

Атсу мав рейс до Франції на 23:00, щоб повернутися до сім'ї, але він скасував його і вирішив повернутися на день пізніше. Потім, о четвертій ранку, стався землетрус", – розповів Ілек.

Відео фатального голу Атсу

Нагадаємо, що одразу після землетрусу з'явилися новини про порятунок вінгера Хатайспора. Але згодом виявилося, що ці повідомлення були неправдивими.