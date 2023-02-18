Ужасное землетрясение в Турции, которое произошло 6 февраля, унесло жизни более 45 тысяч человек. Среди жертв трагедии оказался игрок Хатайспора Кристиан Атсу.

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Атсу должен был покинуть Турцию накануне землетрясения

Однако бывший футболист Челси мог не избежать трагедии. Ганец имел билеты на вечер 5 февраля. Он планировал навестить своих родных во Франции. Но в последний момент Кристиан упразднил свой билет. Дело в том, что в последнем матче Атсу забил победный гол в ворота Касимпаши (1:0). Он захотел остаться, чтобы отпраздновать удачный матч в кругу друзей. Это гол сыграл роковую роль в его жизни.

Администратор Хатайспора Фатих Илек поделился подробностями этой истории.

"Он просил об уходе из Хатайспора. У Атсу было несколько предложений и тренер дал ему зеленый свет. После того, как Кристиан забил гол, он решил отпраздновать с командой и остался.

Атсу имел рейс во Францию на 23:00, чтобы вернуться в семью, но он отменил его и решил вернуться днем позже. Затем, в четыре утра, произошло землетрясение", – рассказал Илек.

Видео рокового гола Атсу

Напомним, что после землетрясения появились новости о спасении вингера Хатайспора. Но потом оказалось, что эти сообщения были ложными.